Knutsel voederhuisje voor tuinvogels met ‘G o e d G e m u ( t ) s t’. LBR

26 december 2018

17u28 0 Vleteren Een groep vrijwilligers zal op zaterdag 5 januari opnieuw klaarstaan om deelnemers onder te dompelen in de wereld van de tuinvogels tijdens de workshop ‘G o e d G e m u ( t ) s t’.

Het is een workshop rond vogels in de tuin. Volgens de milieudienst, milieuraad en jeugddienst van Vleteren verdienen onze tuinvogels ook een beetje extra aandacht tijdens de winter. Een voederhuisje, een voedersilo, een warm nestkastje… Alle workshops worden begeleid, maar de kleinsten nemen best mama, papa, oma of opa mee om de workshop tot een goed einde te brengen. De workshop wordt op zaterdag 5 januari georganiseerd in Dorphuis Woesten, Woestendorp 46, tussen 14 uur en 17 uur. Deelnemen kost 5 euro en je bepaalt zelf wat je wil knutselen of bouwen. Meer informatie: milieu@vleteren.be, jeugd_sport@vleteren.be of 057 40 00 99.