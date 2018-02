Kijk, wij kunnen fietsen zonder steunwieltjes 27 februari 2018

Onlangs kwamen een twintigtal kinderen samen met hun ouders of grootouders, afgezakt naar de Sceure. Het was de bedoeling dat ze in slechts drie uur konden fietsen zonder hun steunwieltjes. Van een ervaren monitor kregen ze vele tips en oefeningen. Met vallen en opstaan lukte het de kinderen wonderwel om zonder hun steunwieltjes huiswaarts te keren.





Zij gingen trots op de foto met hun fiets en hun KIJK! Ik fiets!- diploma.





(EFW)