Kerken zetten deuren open 02 juni 2018

Dit weekend vinden de Open Kerkendagen plaats. In de hele streek zetten kerken hun deuren open.





In de Sint-Pieterskerk van Ieper presenteert beeldend kunstenaar Jean-Paul Vanhove een werk gemaakt met enveloppen. In de Sint-Vedastuskerk in Vlamertinge kan je de expo 'Het 11de gebod: zorg voor religieus erfgoed' bezoeken. In de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Elverdinge is er een tentoonstelling met pentekeningen van Moeder Teresa. In de Sint-Bertinuskerk in Poperinge zijn er gidsbeurten met orgelrecitals. In Nieuwkerke kan de bezoeker de Onze-Lieve-Vrouwekerk bewonderen. Ook de Sint-Medarduskerk in Wervik kan je bezoeken, en morgen wordt er een woordje uitleg gegeven rond inventarisatie. Er is ook een expo met de meest waardevolle stukken kerkelijk textiel.





Meer informatie over alle activiteiten via www.erfgoedcelco7.be/activiteiten. (CMW/DBEW)