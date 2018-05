Jurgen is koning bij de Sint-Sebastiaanschutters 30 mei 2018

Tijdens de jaarlijkse koningsschieting van de Sint-Sebastiaanschutters van Woesten was de spanning weer te snijden. In de zesde ronde moesten Angelo Dehaene en Jurgen Es het 'afkampen' tegen elkaar. Jurgen haalde de hoofdvogel naar beneden en kroonde zich tot Koning 2018.





Bij de jeugd werd het spannende duel tussen Kiran Vanneste en Laura Poissonnier gewonnen door Kiran . Hij werd zo Prins 2018.





Op de foto zien we de leden van de schuttersvereniging met de nieuwe koning Jurgen Es, de jonge prins Kiran Vanneste, het bestuur en schepen van Sport Frans Masson.











(EFW)