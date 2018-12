Joyce: “Gert Verhulst vindt mijn kerstballen de mooiste” LBR

18 december 2018

18u10 0 Vleteren BiBaBoe-Gifts, de zaak van Joyce Brunfaut, werd gekozen als leverancier van de gepersonaliseerde kerstballen voor het Gert Last Year, het eindejaarsprogramma van Gert Verhulst op Vier. “Ik ben enorm vereerd dat ik dit mocht doen”, zegt Joyce enthousiast.

BiBaBoe-Gifts is een geschenkzaak voor geboortes, huwelijken, verjaardagen, communies, enzovoort. Ook kerst- en nieuwjaarsgeschenken behoren tot het assortiment, en dat is de programmamakers van Gert Last Year niet ontgaan. Uitbaatster Joyce Brunfaut werd namelijk gekozen als kerstballenleverancier voor Gert Last Year. “Totaal onverwacht kreeg ik telefoon vanuit Vilvoorde. Ze vroegen me om de kerstballen te leveren voor Gert Last Year”, vertelt Joyce. “Mijn vriend Freek heb ik onmiddellijk opgebeld om het fantastische nieuws te vertellen. Ik was enorm vereerd dat ik dit mocht doen, maar ik vroeg me zelf ook wel af hoe ze bij mij terecht waren gekomen. Ze lieten me weten dat ze mij online hadden gevonden na uitvoerige research en dat het team mijn kerstballen de mooiste vond. Ze leken hen perfect als geschenk voor het programma Gert Last Year.” Elke bekende gast in het programma Gert Last Year krijgt een kerstbal van BiBaBoe-Gifts als geschenk.

In totaal mocht Joyce 100 identieke, rode kerstballen met als opschrift ‘Gert Last Year’ maken. “De laatste dertig kerstballen mocht ik afgelopen zondag zelf leveren en ik mocht ook een opname bijwonen. Ik was best wel zenuwachtig, want voor mij was dat toch een echte belevenis. Ik volg het programma Gert Late Night, dus het was wel speciaal om dit te mogen doen. Voor iemand als Gert Verhulst wil je natuurlijk ook alles 150 procent goed doen”, lacht Joyce. “Gert en James mogen mij in de toekomst zeker opbellen voor een nieuw samenwerking.”

Joyce baat momenteel Bibaboe-gifts uit in Westvleteren. Volgend jaar verhuist ze naar de voormalige dorpswinkel van Boezinge. “Op 15 januari starten we met de verbouwingen en we hopen in het voorjaar te kunnen openen met een nog groter assortiment.”

Benieuwd naar de kerstballen voor Gert Last Year en de gepersonaliseerde spulletjes die Joyce kan maken? Op de Facebookpagina van BiBaBoe-Gifts kan je het assortiment ontdekken.