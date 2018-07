Jonge inbreker in de cel 18 juli 2018

Een 19-jarige jongeman uit Vleteren zit in de cel. Op 24 juni brak hij binnen in kinderdagverblijf De Ster op het Vroonhof in Poperinge. T.M. ging er aan de haal met etenswaren maar na zijn arrestatie kreeg hij van de onderzoeksrechter nog een kans, op voorwaarde dat hij zich aan enkele voorwaarden hield. Dat bleek te moeilijk. Hij pleegde opnieuw inbreuken op de drugswetgeving, deelde klappen uit en beledigde de politie. Genoeg voor de onderzoeksrechter om de jongeman dit keer wél in de cel te stoppen. (LSI)