Jeugd aan de top tijdens huldiging sportlaureaten 04 mei 2018

Onlangs werden, naar jaarlijkse gewoonte, de sportieve talenten gelauwerd. De 9-jarige Stien Dequidt uit Oostvleteren kreeg de trofee 'Jong talent 2017'. Zij behaalde al verschillende overwinningen in atletiek, o.a. in hockey werpen en kogelstoten.





'Sportvrouw 2017' werd Liesel Dewulf uit Westvleteren. Zij is met haar 15 lentes een jong natuurtalent. Dansen is haar leven. Liesel haalde al tal van keren goud. Ballet, modern en jazz zijn haar specialiteit. Derde en laatste in de rij, was de 17-jarige Seppe Vilain uit Westvleteren. Hij werd 'Sportman 2017'. In de paardenmiddens doet zijn naam wel een belletje rinkelen.





