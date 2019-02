Jaarlijkse zitdag aangifte Mestbank op 21 februari LBR

08 februari 2019

De jaarlijkse zitdag voor de land- en tuinbouwers uit de regio vindt plaats op donderdag 21 februari, van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur, in het gemeentehuis van Vleteren in de Kasteelstraat 39 in Oostvleteren. Wie hulp wil bij het invullen van de mestbankaangifte kan ook dit jaar beroep doen op gratis medewerking van de Mestbank en de gemeente Vleteren. Vragen over de analyses van bodem en mest kunnen tijdens de zitdag ook gesteld worden. Maak een afspraak en breng je identiteitskaart en pincode mee of vraag vooraf een volmacht aan bij de Mestbank als je de aangifteplichtige landbouwer vertegenwoordigt. Meer info bij Johnny Vanspranghe van de Vlaamse Landmaatschappij op 050/45.81.62 of via johnny.vanspranghe@vlm.be.