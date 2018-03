Inferno treft familiebedrijf BRAND LEGT VOEDING LESAGE IN DE AS BURELEN EN GROTE WIJNKELDER GERED HANS VERBEKE

05 maart 2018

02u39 0 Vleteren Meer dan drie uur. Zolang duurde het vooraleer de brandweer gisteren een zware brand onder controle kreeg in het familiebedrijf Voeding Lesage, langs de Westvleterenstraat in Vleteren. "Ik kruis mijn vingers dat niet het hele bedrijf in vlammen opgaat", zei zaakvoerder Peter Lesage, een uur na het uitbreken. Zijn wens kwam uit. De burelen en de ondergrondse wijnkelder bleven gespaard.

"Ik had nog wat persoonlijke boodschappen uit ons magazijn gehaald toen mijn vrouw plots belde dat er een kortsluiting was", zegt een opmerkelijk kalme Peter Lesage, zaakvoerder van het gelijknamige voedingsbedrijf, dat zeventig jaar geleden door zijn grootouders werd opgericht. "Ik reageerde verbaasd, want in de kantoren was er wel degelijk elektriciteit. Maar even later merkte ik dat mijn echtgenote gelijk had: in het magazijn was de stroom al uitgevallen. Mijn vrouw en dochter kwamen kort nadien aangelopen. 'Kom vlug naar buiten want achteraan staat alles in brand', riepen ze. Kort nadien explodeerde de stookolietank die ook in de halfopen loods staat."





Lesage vermoedt dat de brand het gevolg is van een defect aan een vrachtwagen. Die stond in de buurt van de stookolietank. "Een kortsluiting behoort tot de mogelijkheden. Toen de brandweer hier toekwam, laaiden de vlammen al bijzonder hoog op. We stonden machteloos." Lesage koesterde aanvankelijk nog hoop dat de brand zou kunnen beperkt worden tot de halfopen loods, maar na anderhalf uur werd duidelijk dat de brand moeilijk te bestrijden was en ook het grote magazijn gevaar liep.





Wijnkelder en burelen

Nog ruim een half uur later was er geen houden meer aan: de vlammen zochten zich een weg naar de straatkant, richting burelen. "Onze kantoorruimte, het kloppend hart van ons bedrijf, is gehuisvest in een nieuw aangebouwd deel, met stevige branddeuren", zegt Peter Lesage. "Hopelijk volstaat dat. Onder de burelen hebben we ook nog een grote wijnkelder waar voor enorm veel geld aan wijnen ligt gestockeerd."





De brandweerzone Westhoek zette alle zeilen bij om het vuur de baas te kunnen. Blussers van een achttal posten, goed voor tachtig brandweermannen in totaal, snelden naar Oostvleteren. Drie ladderwagens werden ingezet, tankwagens reden af en aan met verse voorraden bluswater. Een tiental buurtbewoners werd geëvacueerd en kon terecht bij familie. Toen op een bepaald moment een zijgevel van het grote magazijn instortte en de vlammen wild naar buiten sloegen, moesten de blussers zich ook concentreren op een huis met een rieten dak in de buurt. Gloeiende gensters werden immers meegedreven met de rook. Het rieten dak werd langdurig natgespoten, met succes. Na bang afwachten - de brand was toen al drie uur bezig - lukte het de brandweer uiteindelijk ook om de kantoren van het bedrijf te vrijwaren.Het nablussen zou nog de hele afgelopen nacht in beslag nemen.





Stevige opdoffer

Voor de bedrijfsleiding en de 48 medewerkers (23 in de vestiging in Oostvleteren en dan nog eens 25 verspreid over de eigen supermarkten in Westouter, Lo, Zandvoorde, De Panne en Moerkerke, is de brand een stevige opdoffer. "Wij leveren aan ruim vijfhonderd zelfstandige kruidenierswinkels, superettes en supermarkten in heel Vlaanderen", zegt Peter Lesage. "Maar er is niks meer om te leveren. We bekijken hoe we dit zo snel mogelijk gaan oplossen."