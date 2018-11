In formatie boven Vlaamse velden VLUCHT OVER WESTHOEK ALS HULDE AAN GESNEUVELDEN CHRISTOPHE MAERTENS

09 november 2018

02u26 12 Vleteren Wie morgen door Vlaamse velden wandelt, kijkt best eens hemelwaarts. Een dozijn piloten van VliegClub Moorsele (VCM) zal in formatie over de slagvelden van de Groote Oorlog vliegen, een eerbetoon aan de gesneuvelden. "We hadden graag op Wapenstilstand zelf uitgevlogen, maar omdat de koning naar Ieper komt, wordt het luchtruim gesloten."

Komende zondag is het exact honderd jaar geleden dat een van de bloedigste periodes uit de wereldgeschiedenis ten einde liep. Om dat te herdenken, willen enkele piloten van VliegClub Moorsele (VCM) een herdenkingsvlucht over de Westhoek doen. Het was aanvankelijk de bedoeling om zondag om klokslag 11 uur het luchtruim te kiezen, maar de overheid stak daar een stokje voor, want koning Filip en koningin Mathilde zijn op dat moment in Ieper. "Omwille van het koninklijk bezoek wordt het luchtruim zondag gesloten", aldus voorzitter van VCM Ronald Supply, die zelf 1.500 vlieguren op zijn naam heeft staan. "Daarom hebben we de vlucht verplaatst naar zaterdag (morgen, nvdr). Normaal zouden we in de namiddag kunnen uitvliegen."





Notam

Helemaal zeker zijn de piloten niet. Tot 24 uur voor het vertrek kan er een 'Notam' worden verspreid waarin staat dat het luchtruim alsnog wordt afgesloten. 'Notam' komt van 'Notice to Airman' en is een bericht met belangrijke informatie over het luchtruim. "Als bijvoorbeeld zou bekend geraken dat pakweg de koningin van Engeland zaterdagnamiddag op het vliegveld van Wevelgem zou landen, dan mogen we het vergeten. Speciale toestemmingen geven ze alleen maar in uitzonderlijke omstandigheden, niet voor hobbypiloten." Defensie en Belgocontrol controleren op zo'n momenten het luchtruim. Wie zich niet aan het verbod houdt, krijgt een zware boete. "Voor lijnvluchten is zo'n verbod geen probleem, maar beneden de 4.000 voet kom je best niet. In Engeland, Canada en Nieuw-Zeeland is dat anders. Daar zijn zo'n herdenkingsvluchten traditie. Bij ons zijn de regels strenger, zeker na de terroristisch aanslagen."





Het is niet de eerste keer dat de vliegclub op 11 november de gesneuvelden van de Groote Oorlog eert. "Twee jaar geleden deden we het ook al eens, maar dat gebeurde toen op beperkte schaal", klinkt het. "Maar ook nu gaan we opnieuw Flanders Fields overvliegen, en dan vooral over de begraafplaatsen in Passendale, Ieper, Zillebeke en Heuvelland. We zullen vliegen in drie groepjes van elk drie tot vier vliegtuigen."





Dure hobby

De VCM telt ongeveer honderd leden en heeft in Moorsele zo'n dertig toestellen staan. De meeste leden zijn afkomstig uit het Kortrijkse, maar er komen ook mensen van verder. "Of het een dure hobby is? Ach, alles is relatief. Verre reizen zijn ook niet goedkoop. Ik ga dan wat minder vaak op reis en werk wat meer", lacht de voorzitter. Meer info over de vliegclub via www.vliegclubmoorsele.be.