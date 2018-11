Herdenking zet Westhoek op wereldkaart REGIO VERWELKOMDE VOORBIJE 4 JAAR 2,7 MILJOEN OORLOGSBEZOEKERS GUDRUN STEEN CHRISTOPHE MAERTENS

08 november 2018

02u22 9 Vleteren Dit weekend wordt met de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog afgesloten. Sinds de start in 2014 kreeg de volledige Westhoek al ruim 2,7 miljoen bezoekers over de vloer. "We zijn heel tevreden en over de toekomst maken we ons niet ongerust", aldus Peter Slosse, Toerismedirecteur in Ieper.

Bij een terugblik op de voorbije vijf jaar is 2014 met 789.500 bezoekers het absolute topjaar van de WO I-herdenkingsperiode in de Westhoek. In 2015 werden er 500.500 herdenkingsbezoekers geteld, terwijl er dat in 2016 447.600 waren. "Vorig jaar stond de Slag bij Passendale centraal. De media-aandacht en het ruime aanbod rond dit thema in 514.700 herdenkingsbezoekers. Voor 2018 zijn tot en met oktober al 461.000 bezoekers geteld. Met de plechtigheden rond Wapenstilstand zal ook dit jaar de kaap van het half miljoen WOI-herdenkingsbezoekers worden overschreden. Met nu al 2,7 miljoen herdenkingsbezoekers tot en met oktober 2018 is de doelstelling van 2,5 miljoen bezoekers ruimschoots behaald. Met de ramingen voor november-december en de bezoekers die enkel de CWRM-expositie hebben bezocht, noteren we voor de volledige herdenkingsperiode een totaal van ongeveer drie miljoen bezoekers", aldus Stefaan Gheysen, algemeen directeur Westtoer.





Ook in Ieper blikt men tevreden terug. "Momenteel zien we nog heel wat herdenkingstoeristen naar onze stad afzakken", zegt Peter Slosse, directeur Toerisme. "Er staat nog een topweekend voor de deur, maar het is de laatste weken al heel druk geweest. Voor de maand oktober kregen we in het IFFM meer dan 30.000 bezoekers over de vloer."





Graantje meepikken

Niet alleen de steden en de overheid pikten een graantje mee van de vele herdenkingstoeristen, ook kleinere spelers deden goede zaken.





Miguel Bouttry (39) uit Nieuwkerke bijvoorbeeld. De man zegdein 2009 zijn vaste job bij de gemeente Houthulst op om zijn bedrijf Rent a Guide op te richten gespecialiseerd in gidsbeurten op maat.





Divers doelpubliek

"Velen verklaarden me gek: mijn vaste job opgeven om zelfstandig gids te worden?! Maar door de oorlogsherdenkingsperiode kenden we een boom en schreven we een succesverhaal", reageert Miguel. "Al in 2013 steeg de interesse voor onze rondleidingen door de vele media-aandacht voor initiatieven rond de Eerste Wereldoorlog. Het jaar daarop was het drukste ooit met liefst 650 gidsbeurten waarvan ik er zelf 350 heb gedaan. Het doelpubliek was bijzonder divers: van gezinnen tot verenigingen en bedrijven. De populairste gidsbeurt was zonder twijfel de Ieperboogtour. Vlamingen kregen graag een overzicht van de gebeurtenissen in de regio. Vreemd eigenlijk want zij vochten hier helemaal niet. De Britten wilden een persoonlijk verhaal, het liefst opgehangen aan een gesneuveld familielid. Met hen kwamen we vaak uit bij een kleine hoeve of een omgeploegde akker waar volgens de archieven hun geliefde om het leven kwam. De verhalen over de gruwelijke gevechten bij de inname van dat dorp eind oktober 2017 lieten bij veel bezoekers een diepe indruk na. Het was de voorbije jaren zo hectisch dat ik heb besloten om Rent a Guide voor onbepaalde tijd in de frigo te stoppen. Zes maanden lang zal ik me toeleggen op het schrijven van een roman."





Wederopbouw

Hoe nu verder? "De wederopbouw na 1918 biedt interessante thema's voor een herhaalbezoek aan de regio", klinkt het. "Westtoer nam het initiatief om een aantal partners te verzamelen rond het thema van de wederopbouw. Met steun van de Vlaamse overheid wordt een nieuw initiatief uitgewerkt. De verschillende aspecten van de wederopbouw zullen aan bod komen in een kwalitatief programma voor een ruim publiek."





In Ieper is Peter Slosse niet ongerust over de komende jaren. "De strategische plannen voor de toekomst zijn al een tijdje klaar. Er is daar goed over nagedacht. Ik denk dan 2019 een soort overgangsjaar zal zijn. De cijfers zullen wat minder goed zijn, maar dat is ook niet erg. Maar voor 2020 komen we dan met de wederopbouw naar buiten, maar voor Ieper gaat het veel breder. Zo blijkt ons nieuw Yper museum goed te scoren."