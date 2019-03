Heraanleg parking de Sceure start op 4 maart LBR

28 februari 2019

De parking van OC De Sceure in Vleteren wordt maandag 4 maart onder handen genomen. Dan starten de werken voor de heraanleg van de parking naast ontmoetingscentrum De Sceure. Vanaf dan is deze parking, tot het einde van de werken, niet langer toegankelijk. Je kunt wel nog parkeren langs de N8 Ieper–Veurne. Het speelplein blijft ook toegankelijk via de deur op de kasseiweg naast de molen.