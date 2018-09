Graveer eens een grafsteen op Open Monumentendag 07 september 2018

Nu zondag viert Open Monumentendag zijn 30ste verjaardag. In onze regio sloegen CO7 en verschillende partners de handen in elkaar om een mooi programma uit te werken.

Op deze Open Monumentendag is het Regionaal Erfgoeddepot Potyze in Ieper uitzonderlijk open. De depotbeheerder neemt de bezoekers mee op sleeptouw en toont de bewaarde collectiestukken. In de Poperingse Gasthuiskapel krijgt men een rondleiding bij de expo 'Heelkracht-Belgische verpleegsters tijdens WO I'. Er is ook een begeleidende fietstocht. In Westouter vertelt Walter Tailly tijdens een wandeling van 3 kilometer rond de Zwarteberg het verhaal van de B-17 bommenwerper die op 1 december 1943 neerstortte. In Wijtschate is Bayernwald gratis opengesteld. In Mesen geeft gids Elvyre Decheiver uitleg over het Ierse vredespark en het New Zealand Memorial.





Op enkele plaatsen zijn er demonstraties. "Bij ons kunnen bezoekers eigenhandig een grafsteen graveren", zegt Louise Dujardin van de Commonweath War Graves Commission (CWGC). Op het New Irish Farm Cemetery in Ieper demonsteren tuinmannen en steenkappers van CWGC hoe ze te werk gaan bij het onderhoud. Er zijn ook twee rondleidingen."





Erfgoedliefhebbers kunnen ook een bezoekje brengen aan de Beeuwsaert- of Steenakkermolen in Langemark-Poelkapelle. In de Oude Kaasmakerij van Passendale komt men meer te weten over het kaasmakersambacht. Verder zijn er wandelingen en activiteiten met kinderen, zoals in de Warande in Kemmel. (CMW)