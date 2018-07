Gezuiverd afvalwater voor landbouwers 24 juli 2018

Net als vorig jaar kunnen landbouwers bij Aquafin terecht voor gezuiverd afvalwater om de velden mee te besproeien.





"Wij zuiveren jaarlijks bijna één miljard kubieke meter huishoudelijk afvalwater", aldus Aquafin. "Het voldoet om te lozen in beken en rivieren, maar het is ook perfect geschikt voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen." Tegen een vergoeding kunnen landbouwers dergelijk water ophalen in een van de zuiveringsinstallaties in de provincie. (CMW)