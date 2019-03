Gezocht: vrijwilligers speelpleinwerking ’t Ravottertje LBR

11 maart 2019

15u26 0 Vleteren Speelpleinwerking ’t Ravottertje in Vleteren zoekt vrijwilligers en animatoren om de werking te versterken.

Een 30-tal kinderen vinden tijdens de zomer dagelijks hun weg naar speelpleinwerking ‘t Ravottertje in Vleteren en zoals elk jaar wordt er gezocht naar vrijwilligers en animatoren om de werking te versterken. “Onze vrijwilligers en animatoren staan in voor het voorbereiden van activiteiten en die gaan ze ook begeleiden. Een andere taak is speelimpulsen geven. Dat is een voorstel gegeven door monitoren waardoor kinderen een nieuw spel kunnen beginnen of hun spel kunnen aanpassen of veranderen. De helpende handen halen ook het spelmateriaal uit en ruimen daarna op. Ze zijn ook een signaalfunctie naar de jeugdconsulent. Een andere taak is EHBO en ze dienen ook toezicht te houden tijdens het middagmaal”, vertelt Robin Paesschesoone van de dienst Jeugd en Sport Vleteren. “Tijdens een kalmere week zijn er vaak een 20-tal kinderen, maar dan hebben de monitoren ook wat meer tijd om activiteiten voor te bereiden voor de volgende weken. Er zijn ook dagen dat we aantallen van 45-50 kinderen ontvangen.”

Elke dag zijn er vier jobstudenten om de kinderen te begeleiden. “Twee jobstudenten starten met de opvang om 7.45 uur en twee die starten om 10 uur. Daarnaast zijn er een 2 tot 3 vrijwilligers per dag. Een totaal dus van 6 tot 7 monitoren per dag, hangt ook af welke week het is. In de zomer zijn we twee weken gesloten in het bouwverlof. De derde week van het bouwverlof is het ook steeds kalm en kunnen er minder monitoren aangesteld worden”, vertelt Robin. “Alle animatoren geven hun weken door wanneer ze beschikbaar zijn. Jobstudenten starten de ene week vanaf 7.45 uur, de andere week pas om 10 uur. Vrijwilligers starten telkens na de opvang, om 10 uur.”

Alle jongeren vanaf 15 jaar kunnen zich kandidaat stellen als vrijwilliger of animator om een handje te helpen bij speelpleinwerking ‘t Ravottertje in Vleteren. “Hulp animatoren zijn minstens 15 jaar en krijgen een dagvergoeding. Animator-vrijwilligers zijn minstens 16 jaar en krijgen ook een dagvergoeding. Ze hebben bij voorkeur een animatorcursus gevolgd of hebben ervaring in het werken met kinderen in groep”, zegt Robin. “Animator-jobstudenten zijn minstens 18 jaar, volgen bij voorkeur een sociaal pedagogische studierichting of beschikt reeds over dit diploma en heeft ervaring in het jeugdwerk. De jobstudenten ontvangen een uurloon”, zegt Robin.

Wil jij vrijwilliger worden? Via mail jeugd_sport@vleteren.be kan er informatie verkregen worden en een link waar alle gegevens en beschikbare periode kunnen ingevoerd worden.