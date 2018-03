Gezocht: naam dierenasiel 30 maart 2018

02u40 0

Het nieuwe dierenasiel dat langs de Ouderdomseweg in Poperinge komt, heeft momenteel nog geen naam. De partners Heuvelland, Mesen, Poperinge en Vleteren doen hiervoor een beroep op hun inwoners om mee te denken over een passende naam en logo. Creatievelingen mogen hun voorstellen indienen tot en met woensdag 25 april. De voorstellen mogen naar milieu@poperinge.be gemaild worden, of per post naar Projectvereniging Dierenasiel Zuidelijke Westhoek, Grote Markt 1, 8970 Poperinge worden gestuurd. De Raad van Bestuur van het dierenasiel beslist wie de winnaar wordt. Het wedstrijdreglement vind je op www.poperinge.be. (LBR)