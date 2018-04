Gezocht: eigenaars gestolen stukken STUKKEN RELIGIEUS ERFGOED MOGELIJK GESTOLEN IN WESTHOEK CHRISTOPHE MAERTENS

19 april 2018

02u46 0 Vleteren De politie is samen met het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRCK) op zoek naar de eigenaars van 40 stukken religieus erfgoed. Die goederen werden vorige maand in beslag genomen bij jonge kerkdieven in het noorden van Frankrijk, maar zouden kunnen zijn gestolen in de Westhoek.

Vorige maand werden in het Franse Guïnes drie jonge kunstgeschiedenisstudenten gearresteerd die ervan worden verdacht uit Franse en Belgische kerken kunstvoorwerpen te hebben gestolen. Bij een huiszoeking trof de politie honderden relikwieën aan, zoals sculpturen, schilderijen op doek en hout en kandelaars. Een deel van de teruggevonden schatten was afkomstig uit kerken in Beloeil, Cordes, Quevaucamps en Warcoing in het bisdom Doornik.





Tussen de ontdekte voorwerpen zaten ook spullen uit kerken uit onze regio, zoals een 200 jaar oud beeldje van Maria dat verdween uit de kerk van De Klijte. Vreemd is ook dat kort na de ondervraging van de studenten er enkele verdwenen objecten op mysterieuze wijze terugkeerden. In de kerk van Westouter stond plots een gestolen klok op zijn plaats en in de kerk van Loker vond een pianospeler een verdwenen schilderij terug. Veertig in beslag genomen stukken zijn echter nog niet geïdentificeerd. "Een aantal van de gevonden goederen is terugbezorgd aan de eigenaar", aldus Dimitri Stevens, medewerker Onroerend Kerkelijk Erfgoed. "Van een aantal stukken vindt men de bezitter niet. Die zou zowel uit Frankrijk als uit België afkomstig kunnen zijn. Op een aantal voorwerpen hebben de speurders teksten in het Nederlands aangetroffen, zodat die wellicht afkomstig zijn uit Vlaamse kerken. Wie een of meerdere stukken herkent kan contact met ons opnemen."Daarbij moet het nummer dat op de lijst bij het voorwerp staat, worden vermeld. Ook moet het pv-nummer van de aangifte van de diefstal bij de lokale politie worden doorgegeven. Als de diefstal nog niet werd aangegeven, moet dat dan wel eerst gebeuren."





Lijst voorwerpen

Slachtoffers van diefstallen van religieus erfgoed kunnen dat steeds melden via de aangiftemodule op www.religieuserfgoed.be. "Dit maakt het gestolen goed beter zichtbaar en kan de politie helpen om stukken op te sporen of te voorkomen dat ze illegaal worden verhandeld. Het maakt het voor de dieven moeilijker om de gestolen goederen te verkopen op een antiekmarkt bijvoorbeeld.





Kopers kunnen dan altijd nagaan of het stuk gestolen is of niet", klinkt het bij Dimitri Stevens.





De lijst met gestolen voorwerpen is te vinden via crkc.be/sites/default/files/gestolen_religieus_erfgoed.pdf





Aangiftemodule voor gestolen erfgoed: religieuserfgoed.wordpress.com/uit-de-kerk-gestolen/