Gezinsbond gewest Poperinge komt samen voor kaderdag 27 maart 2018

De jaarlijkse kaderdag voor de vrijwilligers - bestuursleden van de Gezinsbond gewest Poperinge lokt opnieuw een mooie opkomst. Dit jaar was het de beurt aan de afdeling Woesten om voor gastheer te spelen.





De kaderdag begon met een interessant bezoek aan brouwerij Deca met daarna een vormend gedeelte over de website van de Gezinsbond, Facebook en natuureducatie. Nadien volgde nog een etentje in De Lissewal met de volledige groep.





(EFW)