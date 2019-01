Gemeenteraad Vleteren geïnstalleerd LBR

03 januari 2019

23u40 0 Vleteren In Vleteren vond donderdagavond de installatie van de nieuwe gemeenteraad plaats. Burgemeester Stephan Mourisse staat de komende zes jaar opnieuw aan het roer met zijn partij LVP en met Vleteren Actief als oppositie in de gemeenteraad.

De gemeenteraadsleden in Vleteren legden woensdagavond de eed af bij de installatie van de gemeenteraad. De Landelijke Volkspartij van burgemeester Stephan Mourisse behaalde een absolute meerderheid tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. De burgervader behaalde ongeveer 1.000 voorkeursstemmen, in 2012 waren dat er 821. “Ik hoop en verwacht dat we op een constructieve en positieve manier aan politiek kunnen doen”, sprak burgemeester Mourisse. Deze legislatuur is Bram Coppein eerste schepen en Marnick Lauwers tweede schepen. Gerda Goubeir is schepen/voorzitter van het het bijzonder comité voor de sociale dienst. Franky Berten wordt de afgevaardigde in de politieraad. Iedereen neemt zijn taak waar voor de volle 6 jaar. Verder behoren tot de gemeenteraad voor de Landelijke Volkspartij Marie Anne Verlende, Patrick Gouwy, Ria Vanlerberghe en Nele Debergh.

Vanaf deze legislatuur zetelt de nieuwe onafhankelijke partij Vleteren Actief als oppositie in de gemeenteraad. Zij bemachtigden vier zetels en worden ingevuld door Marion Vermander, Jonas Vanderhaeghe, Franky Pluym en Luc Derdaele. “We rekenen op een constructieve samenwerking waarbij naar iedereen geluisterd zal worden. We zijn ervan overtuigd dat we over een goed team van raadsleden en partijgenoten beschikken. Het zal zeker en vast een boeiende reis worden”, klonk het bij Marion Vermander (Vleteren Actief).