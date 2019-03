Gemeente neemt parking OC De Sceure onder handen LBR

08 maart 2019

14u55 0 Vleteren De parking van ontmoetingscentrum De Sceure in Vleteren wordt heraangelegd om de toegankelijkheid naar het centrum te verbeteren. De werken duren nog tot eind juni.

In Vleteren wordt ontmoetingscentrum De Sceure onder handen genomen. “Bij de werken aan de Sceure in 2014 werd rekening gehouden met de toegankelijkheid in het gebouw zelf, maar de toegang naar het gebouw kan nog beter. Een goede toegankelijkheid wordt nog belangrijker met de geplande verhuis van de gemeentediensten, het OCMW en de politie naar de Sceure in 2020”, legt Lien Vlamynck van de milieudienst uit. Met het oog op de verhuis van de gemeentediensten staan nog werken gepland in april.

De parking van De Sceure en een deel van de toegangspaden zijn nu nog aangelegd in kasseien. “Vooral voor ouders met kinderwagens, ouderen en mindervaliden is dat een probleem. Daarom gaan we de parking heraanleggen en meteen ook uitbreiden van 47 naar 82 parkeerplaatsen, waarvan zeven voorbehouden voor andersvaliden. “Voor de parkeerplaatsen, de baanvakken en de brandweg hebben we gekozen voor betonstraatstenen met groene voegen, waterdoorlatende betonstraatstenen en grasbetontegels.”

Het einde van de werken is gepland voor eind juni. “Het bierfestival op 6 en 7 juli in OC De Sceure is onze deadline. Tot dan zullen bezoekers aan het ontmoetingscentrum hun auto langs de N8 en de Westvleterenstraat moeten parkeren”, besluit Vlamynck.