Gedenkplaatje voor verloren helden

Het War Heritage Institute (WHI) lanceerde het project 'Onze Vergeten Helden' met als doel op alle graven een gedenkplaatje aan te brengen.

Aan het familiegraf Taymans d'Eyperon, op de begraafplaats in Oostvleteren, vond op woensdag 4 juli een burgerlijke plechtigheid plaats. De familie verloor drie broers die sneuvelden voor hun vaderland: Pierre in Woesten, Jean in Merkem en Charles in Torhout. Een gedenkplaatje werd aan het graf geplaatst en de familie Taymans d'Eyperon woonde de plechtigheid bij. "Het was een respectvolle en ingetogen plechtigheid. Voor mij is dit heel belangrijk. De dood van mijn grootvader Jean is niet vergeten en dat doet deugd. Vier familieleden vertrokken naar de oorlog en drie ervan sneuvelden. We weten nu ook dat het graf niet zal verdwijnen", vertelt kleindochter Nadine Taymans d'Eypernon (71). Bij benadering 41.000 Belgische militairen sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op vraag van de families werden velen onder hen herbegraven op begraafplaatsen in de thuisgemeente. Dat was ook het geval bij de familie Taymans d'Eyperon, die eiste dat de broers begraven werden in niet door de Duitsers bezette grond. Zij werden overgebracht naar de begraafplaats van Oostvleteren. Nu, 100 jaar later, blijven er nog 6.000 'gerepatrieerde graven' over. Oorspronkelijk waren het er meer dan 9.000, maar er zijn in de loop der jaren al zo'n 3.000 graven verdwenen. Dit komt doordat deze graven niet beschermd zijn zoals de graven op militaire begraafplaatsen.





