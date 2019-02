Filip kocht een Amerikaanse helikopter uit de Vietnamoorlog en wil die restaureren Via een crowdfundingactie hoopt hij voldoende geld in te zamelen voor de restauratie LBR

15 februari 2019

16u36 0 Vleteren Ergens in de Westhoek staat een Amerikaanse helikopter uit de Vietnamoorlog. Filip De Cooman uit Vleteren kocht de helikopter en momenteel restaureert hij die. Via een crowdfundingactie hoopt hij daarvoor geld te kunnen inzamelen.

Sinds zijn 10de is Filip gefascineerd door oorlogen: de wapens, de uitrusting van de soldaten en de legervoertuigen. “Ik heb lang met mijn vader militair materiaal verzameld. Binnen mijn militaire interesses valt ook de militaire luchtvaart. Als op een mooie dag de kans zich voordoet om zowel een groot stuk militaria als een iconisch stuk luchtvaart te kopen, dan neem je die met beide handen”, vertelt Filip De Cooman (33) uit Vleteren. Hij is verpleger in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper en brandweerman.

Zijn helikopter werd gebouwd in 1964 en draagt veel geschiedenis met zich mee. “Mijn helikopter is één van de meest herkenbare en iconische toestellen van de 20ste eeuw. Hij is de enige UH-1 helicopter daterende uit de vooroorlogse Vietnamjaren. Het wrak zelf werd aangekocht door de eerste eigenaar en toen was het ‘in de helikopter wereld’ min of meer een koopje. Ik kocht het over van hem.”

Momenteel is het de bedoeling om het toestel zo compleet mogelijk te krijgen, want Filip kocht enkel de romp en de staart. “Ik krijg gelukkig veel hulp bij het restaureren. Enkele vaste waarden komen wekelijks langs. Mijn grootste companen zijn Gino Van Den Bleeken, een Brugse ex-F16 mechanicien en crew chief, en Nicolas Lateste, een Gentenaar die wonderen verricht met alles van metaal. Ook Kristof Blieck uit Oostvleteren werkt regelmatig mee. Daarnaast heb ik ook een grote denktank van vrienden en familie die helpen brainstormen over de vele logistieke obstakels.”

Oorlogsschade

De helikopter heeft oorlogsschade aan de onderkant. “Er werd op geschoten met een handvuurwapen, aan het gat te zien, vermoedelijk kaliber 7.62. Dit is een kaliber die de Vietcong gebruikte in de Vietnam oorlog. Met zekerheid valt niet te zeggen in welk jaar de schade is opgelopen. Wat wel met zekerheid te zeggen is, is dat mijn helikopter in 1964 als model D in Amerika van de band liep.”

Filip wil de helikopter restaureren zoals hij er in zijn gloriejaren moet uitgezien hebben. Veel mensen hebben zo’n toestel nog nooit van dichtbij gezien, laat staan er in gezeten. Ik wil de kans geven aan het grote publiek om, op vliegshows en geschiedenis events, de helikopter eens van dicht te bekijken”, vertelt Filip. “Ik wil er ook zelf mee aan de slag gaan door geïnteresseerden te tonen hoe technisch dit toestel was en hoe de bemanningen er destijds mee omgingen. Ik wil aan de helikopter fanaten en piloten ook tonen welke elektronica en besturingen er in de jaren ‘60 gebruikt werden. Hoe groot het verschil is met de huidige helikopters. Geen GPS, automatische piloot of auto-hover functies.”

Crowdfundingactie

Via crowdfundingactie hoopt Filip het geld te kunnen inzamelen om de helikopter volledig te kunnen restaureren. Aangezien Filip enkel de romp en de staart kocht moet hij op zoek naar alle losse onderdelen, waaronder deuren, interieur, elektronica… “ De meeste van de nodige onderdelen worden niet altijd meer gemaakt. Als we dan een correct stuk vinden, moet de staat dan nog meevallen of het brengt de kwaliteit van ons project naar beneden. Dit alles heeft uiteraard zijn prijskaartje. ​Voorlopig denken we aan een 30.000 euro. Het is moeilijk uit te leggen dat bepaalde onderdelen tussen de 10.000 euro en 15.000 euro kosten.”

De grote stukken beginnen min of meer in orde te raken, maar er is nog een zeer lange lijst van kleinere onderdelen. Allerlei klinken en handvaten, aircoroosters, isolatiematten, elektrische zekersingspanelen, achterbanken, alarmverlichtingen, turbine uitlaat, … Daarnaast zoeken we ook nog naar geld en sponsoring om de logistieke kant van het project te vergemakkelijken. Een portaalkraan die over de hele lengte van de helikopter kan rijden, een pivoterende arm die gebruikt wordt om de rotorkop en rotorbladen te monteren…”

Alle hulp is dus welkom. “Ik verkreeg al talloze contacten met mensen in het buitenland die onderdelen liggen hadden en werd voorgesteld aan verkopers van helikopters en onderdelen. Ik kreeg veel bruikbare onderdelen, die intussen al gemonteerd zijn, als donatie. In effectieve euro’s zitten we aan een paar honderden euro’s”, zegt Filip. “Op zich geen monsterbedrag, maar ik ben blij met elke euro die binnenkomt. Hoeveel geld ik zelf heb geïnvesteerd weet ik niet precies. Volgens mijn vriendin te veel”, lacht Filip. “Ik zie dit toestel als erfgoed. Het is belangrijk dat dit gerestaureerd wordt en beschermd wordt voor komende generaties.”

Wil je Filip en zijn team steunen? Dat kan via www.gofundme.com/restauratieproject-uh1/donate. “Mensen mogen me ook persoonlijk contacteren of ons komen bezoeken op een evenement.