Estée vervolledigt viergeslacht 30 mei 2018

In het gemeentehuis van Vleteren werd onlangs een vrouwelijk viergeslacht gespot. Trotse overgrootmoeder is Gerarda Deleu (79) uit Vlamertinge. Haar dochter Carine Caron (53) uit Poperinge is de mama van Natacha Bevernage (26) uit Westvleteren. De kleine Estée Jacques (6 maanden oud) maakt het viergeslacht compleet.





(EFW)