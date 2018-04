Erfgoeddag laat deelnemer 'kiezen' 20 april 2018

Vleteren Overal in Vlaanderen en Brussel vindt dit weekend voor de 18de keer de Erfgoeddag plaats. Thema dit jaar is 'kiezen', in de ruime zin van het woord.

Heel wat verschillende musea, maar ook heel wat andere erfgoedverenigingen uit onze wijde regio doen mee aan de Erfgoeddag. Het In Flanders Fields Museum (IFFM) in Ieper bestaat 20 jaar en momenteel loopt daar de tentoonstelling 'Sporen van oorlog'. Speciaal voor de Erfgoeddag organiseert het museum zondag historische stadswandelingen onder de noemer 'Burgerleed'. "Het gaat om wandelingen die ongeveer twee uur duren, we volgen het spoor van de Iepers burgerslachtoffers tijdens de Eerste Wereldoorlog", aldus Pieter Trogh, wetenschappelijk medewerker én de gids van dienst komende zondag. "Het is een verhaal dat veel te weinig gekend is. Tijdens de wandeling schetsen we vooral de algemene situatie van de burgerslachtoffers tijdens de oorlog. Daarna brengen we ook nog een paar persoonlijke verhalen van enkele oorlogsslachtoffers. De wandeling eindigt aan de Menenpoort. Daar krijgen de deelnemers een mooie apotheose te horen." Inschrijven voor de wandeling kan via lynn.maelfeyt@ieper.be.





Folder

Ook in Heuvelland, Vleteren, Poperinge, Zonnebeke en Langemark-Poelkapelle zijn er activiteiten. Meer info vind je in een folder bij de openbare bibliotheken, de toeristische diensten en de gemeentelijke cultuurdiensten van Heuvelland, Ieper, Mesen, Langemark-Poelkapelle, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke. Je kan de folder ook gratis downloaden via de website www.co7.be. (CMW)