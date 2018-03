Eindrapport participatietraject N8 klaar 24 maart 2018

02u45 0 Vleteren Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) maken het eindrapport van het participatietraject over de toekomst van de N8 over aan minister Ben Weyts.

Het rapport, waarvoor minister Weyts in 2017 opdracht gaf, is het resultaat van 12 maanden overleg met alle betrokken stakeholders. Die stakeholders zijn de gemeentebesturen van Veurne, Alveringem Lo-Reninge en Ieper. Daarnaast zitten ook onder meer de provincie, Unizo, Voka, Natuurpunt, het bewonersplatform 'Geen Streep door de Westhoek' en de bewonersgroep van Boezinge-Zuidschote in het debat. Enkele hoofdlijnen van het plan zijn: vrijliggend fietspaden over het volledige traject van de N8. Ook moet er een vloeiende overgang zijn van de A19 naar de Ieperse Noorderring en dat zonder verkeerslichten. Er zouden uitwijkstroken voor traag verkeer komen tussen Oostvleteren en Woesten. De Noorderring moet onder de Pilkemseweg door, en een omleidingsweg rond Brielen is een noodzaak. Op enkele punten is er wel nog bijkomend onderzoek nodig. (CMW)