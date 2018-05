Eerste deel nieuw fietspad ingereden 09 mei 2018

02u30 1 Vleteren Het eerste deel van het nieuwe fietspad langs de Woestenseweg-Poperingestraat, tussen Westvleterseweg en Burgweg, werd geopend.

Dit is de eerste fase van de fietsverbinding tussen Poperinge en Woesten. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van het netwerk voor de dagelijkse fietsverplaatsingen naar school of het werk tussen verschillende gemeenten.





Het gaat over een dubbelrichtingsfietspad van 2,50 m breed in beton. Het traject loopt van de Westvleterseweg tot aan de Burgweg in Poperinge en is 3,6 km lang.





In een tweede fase volgt de aanleg van een deel van 1,4 km langs de Poperingestraat in Vleteren, aansluitend vanaf de Burgweg tot de dorpskern van Woesten. Dit is voorzien in de zomer/najaar 2018. (LBR)