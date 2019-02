Een 30-tal nieuwe dieren voor De Zonnegloed Laurie Bailliu

28 februari 2019

18u37 0 Vleteren Een grote lading nieuwe dieren zijn aangekomen bij De Zonnegloed Sanctuary in Vleteren. Een twintigtal diersoorten werden gered uit benarde situaties en krijgen een tweede kans in het dierenopvangcentrum.

Het werd donderdag een drukke dag in dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren. Een grote lading nieuwe dieren kwamen aan. “Het gaat om een twintigtal soorten, waaronder 30 reptielen en 4 roofvogels. Het zijn allemaal dieren die gered zijn uit een benarde situatie. Het ging om drie transporten met inbeslaggenomen, verwaarloosde of achtergelaten dieren”, vertelt verantwoordelijke Karel Ackaert. “De meeste dieren zijn afkomstig uit het natuurhulpcentrum in Opglabbeek. De andere dieren van het Wild Animal Rescue Center in Duitsland.”

Ook verantwoordelijke Karel ging mee om dieren op te halen. “Buiten de files in de doorrit verliep alles zeer goed. We hebben de dieren zeer vlot in de transportboxen kunnen plaatsen en gemakkelijk terug naar De Zonnegloed kunnen rijden. Nu is het vooral de dieren leren kennen. De dierenverzorgers gaan ze extra opvolgen, want de dieren hebben veel meegemaakt. Er zitten een aantal agressieve dieren bij, maar er zijn ook enkele zwakke dieren bij die extra verzorging nodig hebben. Over het algemeen zien alle dieren er eigenlijk goed uit. De tijdelijke opvangcentra’s hebben ongelofelijk goede verzorgingen gegeven.”

Alle dieren hebben een eigen verhaal en geschiedenis. “De luipaardgekko werd afgestaan door vorige eigenaars. De tijgerpython is het slachtoffer van een vechtscheiding. Het dier was eigendom van de man, maar de vrouw nam uit wraak het dier mee en verwaarloosde het. Zo zijn er nog heel veel trieste verhalen”, zegt Karel.

In De Zonnegloed werd werk gemaakt van nieuwe, ruime verblijven voor de dieren. “Het is een enorm groot werk geweest waar we toch een maand of drie aan gewerkt hebben. De baden van de dieren kregen we van Pro Poject uit Kuurne. De laatste weken was een gevecht tegen de tijd. Dankzij de vele vrijwilligers en stagiairs die geholpen hebben met het schilderen en andere werken zijn we op tijd klaar geraakt. De verblijven zijn volledig door ons eigen technisch team gebouwd. Met een prachtig resultaat en vooral in het belang van de dieren hun noden gebouwd.”