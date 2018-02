Educatief park is failliet 27 februari 2018

De rechtbank van koophandel in Ieper heeft het educatief park Elisj 89 uit de Wulverstraat in Woesten failliet verklaard. Uitbaatster Liesbeth Taveirne uit Poperinge baatte eerder een kleine kruidenwinkel in Voormezele uit en verhuisde dan naar een hoeve in Woesten. Elisj 89 was sedert juni 2012 een educatief park voor jong en oud. Men gaf er cursussen en workshops. Er was ook een winkel van kruiden en natuurlijke producten. Rondom de boerderij was er een park, met kruidentuin, speeltoestellen, konijnen, geiten en enkele pauwen. (DBEW)