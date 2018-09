Dubbel vrouwelijk viergeslacht bij Goemaere 05 september 2018

02u41 0

In het Vleterhof in Oostvleteren troffen we een dubbel vrouwelijk viergeslacht aan. Stammoeder is Magda Goemaere (74) uit Alveringem. Verder zien we grootmoeder Nancy Demaeght (50) uit Oostvleteren, Sofie Fossaert (27) uit Noorschote met dochtertje Marie Dekervel (4 maanden) en Celien Fossaert (25) uit Woesten met dochtertje Florence Catteeuw (7 weken).





(EFW)