Drie gewonden bij frontale botsing 22 mei 2018

In de Elverdingestraat is gisterenochtend een zwaar ongeval gebeurd. Een lichte vrachtauto die in de richting van Elverdinge reed, botste frontaal met een personenwagen die in de tegenovergestelde richting reed. De bestuurder van de personenwagen, een 29-jarige man uit Vleteren, raakte zwaargewond. Na de klap belandde zijn auto in de berm. De hulpdiensten snelden ter plaatse en hadden alle moeite om de man uit zijn voertuig te bevrijden. Ze moesten het dak van de auto volledig openknippen. Na een uur werd de man overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer was de hele tijd bij bewustzijn. De twee inzittenden van de lichte vrachtauto, die na de botsing op zijn zijkant belandde, werden met lichte verwondingen afgevoerd. Door het ongeval was de Elverdingestraat urenlang afgesloten voor het verkeer. (AHK)