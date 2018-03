Dorpsrestaurant opent 12 maart 07 maart 2018

Het eerste dorpsrestaurant in Vleteren gaat op 12 maart van start. Dit initiatief van Zorg in de Binnentuin, de gemeente en OCMW Vleteren, wil mensen samenbrengen voor een lekkere maaltijd. Na de lancering in de Week Van De Zorg, opent het dorpsrestaurant dan elke eerste maandag van de maand de deuren in de Sceure van 11.30 uur tot 14.00 uur. Mensen met een beperking, langdurig zieken of thuiswonenden ouder dan 65 jaar, zijn welkom om te genieten van een lekkere maaltijd. Reserveren is noodzakelijk en kan tot de dinsdag voorafgaand aan het restaurant telefonisch bij Vanessa Soulliaert via 057/37 78 70 op dinsdagnamiddag, woensdagvoormiddag of donderdagnamiddag en bij Chantal Vanzieleghem via 0478/88 67 en zorgcoach@binnentuinwesthoek.be. Wie problemen heeft met vervoer, kan dit melden zodat er een passende oplossing kan gezocht worden. (LBR)