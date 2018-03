Dorpsrestaurant ontvangt eerste gasten 13 maart 2018

02u37 0 Vleteren In Vleteren is het dorpsrestaurant geopend. Het doel is om mensen samen te brengen voor een lekkere maaltijd en op die manier kunnen de inwoners ook anderen leren kennen.

Het dorpsrestaurant is een initiatief van Zorg in de Binnentuin, de gemeente en OCMW Vleteren. Twaalf mensen kwamen smulden van knolseldersoep, gemarineerd varkensgebraad, aardappelpuree met pastinaak en prei in witte saus en een gebakje. "Je kan lekker eten en je bent eens samen met andere mensen. Je hoeft eens niet alleen te zijn", klonk het bij Marey Herman (84). Hij zat aan tafel bij Monique Lermyte (73) en Godelieve Bossaert (67). Het dorpsrestaurant opent elke eerste maandag van de maand de deuren in de Sceure van 11.30 uur tot 14 uur. Mensen met een beperking, langdurig zieken of thuiswonenden ouder dan 65 jaar zijn welkom om te genieten van een lekkere maaltijd. Voor 8,5 euro krijgt je soep, hoofdgerecht, dessert, koffie en water of tafelbier bij de maaltijd. Reserveren vooraf is noodzakelijk en kan via 057/37.78.70 bij Chantal Vanzieleghem of via zorgcoach@binnentuinwesthoek.be. (LBR)