Directrice Klavertje 3 staakt niet, maar stuurt brief naar ouders met wat ze haar school toewenst LBR

20 maart 2019

17u22 0 Vleteren Heel wat scholen in de Westhoek hebben woensdag meegedaan aan de staking. In basisschool Klavertje 3 in Vleteren werd niet gestaakt. Directrice Joke Dejonghe stuurde de ouders wel een brief met wat ze haar school toewenst. “We willen onze leerlingen zo goed mogelijk begeleiden en wat extra hulp is daarbij meer dan welkom”, zegt ze.

In Klavertje 3 in Vleteren sloten de deuren niet op de nationale schoolstaking, maar dat betekent niet dat de school de stakers niet steunt of niet akkoord gaat met hun vragen. “We staken niet omdat we vinden dat ouders en leerlingen ons niet kunnen helpen met de dagelijkse moeilijkheden die we ondervinden. Het is net voor hen dat we elke dag opnieuw enthousiast en gedreven voor de klas staan”, legt directrice Joke Dejonghe uit. “We staan wel achter de standpunten van de staking. Ook wij ondervinden de noden op school en hebben dringend nood aan meer hulp. We houden van ons beroep, onze school en het meest van al van onze leerlingen. We willen hen dan ook zo goed mogelijk begeleiden.”

Personeelstekort

Er zitten 154 leerlingen in basisschool Klavertje 3, met negen vaste leerkrachten en daarnaast nog een aantal leerkrachten die enkele uren op de school presteren, zoals een LO-leerkracht, een zorgcoördinator en een aantal leerkrachten die verloven aanvullen van vaste personeelsleden. “Maar dat volstaat niet, we hebben een fulltime kinderverzorgster nodig, een fulltime zorgcoördinator en extra hulp in de klas voor kinderen met specifieke noden.”

De nood naar extra steun is volgens de directrice al een paar jaar merkbaar in de scholen. “Aan de hand van het leerlingenaantal op 1 februari worden lestijden toegekend voor het volgende schooljaar. Wij hebben recht op acht uur kinderverzorging per week en zestien uur zorgcoördinatie. De zorgcoördinator neemt zowel de coördinatie op zich als het ondersteunen van leerkrachten en leerlingen. We zijn dankbaar voor de uren die we krijgen, maar eigenlijk zijn die onvoldoende”, gaat de directrice verder. Ze stelde een brief op voor de ouders waarin staat wat ze haar school toewenst. “Ik hoop dat de regering naar onze grieven luistert. Het zou fijn zijn het gevoel te hebben dat het onderwijs au sérieux wordt genomen zodat er geen dag komt waarop ik moet zeggen: ‘Wij kunnen niet meer!', staat er in de brief te lezen.