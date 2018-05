Diploma's techniek voor jonge studenten 30 mei 2018

Dertien jongeren kregen dertien uit handen van burgemeester Stephan Mourisse een heus diploma van de Techniekacademie. De Techniekacademie is een initiatief dat kinderen van 10 tot 12 jaar onderdompelt in de wereld van techniek en technologie.





In hun vrije tijd werden leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar uitgedaagd om technische problemen op te lossen. Professionele techniekmentoren stonden in voor de begeleiding. De techniekacademie vond plaats in de Sceure op woensdagnamiddag, in twee groepen. Elke sessie duurde twee uur. De Techniekacademie liep van januari tot mei.











(EFW)