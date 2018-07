Dierenpark De Zonnegloed voortaan rookvrij 05 juli 2018

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren houdt voortaan het park rookvrij. Wel zijn er nog drie locaties waar bezoekers toch een sigaretje kunnen opsteken.





Kom op Tegen Kanker stelde de vraag aan het opvangcentrum of het park niet rookvrij kon worden. "Het was snel beslist dat we alles in het werk zouden stellen om daarmee te starten", zegt verantwoordelijke Karel Ackaert.





"Hiermee willen we onze verantwoordelijkheid als kindvriendelijk en educatief park nemen en de jonge bezoekers beschermen tegen de verleiding van roken en tegen het schadelijke meeroken. Wel zijn er nog rookruimtes bij de ingang, midden in het park niet ver van de beren en achteraan bij de roofvogels."





(LBR)