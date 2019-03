Dierenopvangcentrum De Zonnegloed verzorgt gewonde reiger LBR

20 maart 2019

16u03 0 Vleteren Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren heeft zich deze week ontfermd over een gewonde reiger nadat die werd binnengebracht door arbeiders. Het dier werd uiteindelijk overgebracht naar het VOC in Oostende voor verdere verzorging.

Arbeiders van de firma Grond- en Waterwerken Desot waren bezig met graafwerken in Poperinge toen de kraanbestuurder een reiger zag liggen op de grond. “Ze hebben het gewonde dier in een doos gelegd en hebben de vogel daarna naar ons gebracht”, vertelt verantwoordelijke Karel Ackaert van De Zonnegloed in Vleteren.

Sinds enkele maanden gaat De Zonnegloed dieren in nood ophalen bij mensen die dit melden of de gewonde dieren kunnen ook binnengebracht worden. De dieren krijgen de eerste zorgen toegediend en worden daarna overgebracht naar het Opvangcentrum Vogels & Wilde dieren (VOC) in Oostende. “De reiger had een gebroken poot en was zwaar verzwakt. We duimen dat alles goed komt.”