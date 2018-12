Dierenopvangcentrum De Zonnegloed roept op: “Blijf dieren in nood helpen” LBR

04 december 2018

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed uit Vleteren heeft maandag een gewonde roofvogel binnen gekregen en die overgebracht naar een opvangcentrum in Oostende voor verzorging. De Zonnegloed is pas begin oktober van start gegaan met een reddingsdienst en merkt dat mensen hun weg beginnen te vinden.

“Als mensen een ziek of gewond dier kunnen vangen, kunnen ze het zelf naar het Opvangcentrum Vogels & Wilde dieren (VOC) in Oostende brengen. Als dat niet kan, kunnen wij het dier ophalen, de eerste verzorging toedienen en het dan naar Oostende brengen. Mensen mogen uiteraard ook zelf het gewonde dier bij ons binnenbrengen”, legt verantwoordelijke Karel Ackaert uit. “We merken dat mensen hun weg naar ons beginnen te vinden als ze een gewond dier aantreffen. Zo werd maandag een bruine kiekendief binnengebracht. Een gezin kwam bij ons aankloppen met de roofvogel in een doos. Ze hadden het dier, dat waarschijnlijk tegen een omheining was gevlogen, in de buurt van Watou gevonden. Het diertje was verzwakt en kon niet meer vliegen.”

Het team van De Zonnegloed gaf het dier de eerste zorgen en bracht het daarna naar het VOC in Oostende voor verdere verzorging. “Eens het dier aangesterkt is, zal het weer vrijgelaten worden. Het is prachtig dat we onze eigen wilde dieren kunnen redden en daarna weer in de natuur vrijlaten. Daarom is het ook belangrijk dieren in nood te blijven helpen. Steek ze voorzichtig in een doos en breng ze naar het VOC Oostende of naar ons”, besluit Ackaert.