Dierenasiel opent deze zomer de deuren STADSBESTUUR VIERT VANDAAG EINDE RUWBOUWWERKEN LAURIE BAILLIU

23 maart 2018

02u46 0 Vleteren De burgemeester zal vandaag op het dak van het nieuwe dierenasiel klimmen om 'de mei te zetten'. Die meiboom staat symbool voor het einde van de ruwbouwwerken. Het dierenasiel zou rond de zomer operationeel moeten zijn. Ook de bouw van het nieuwe stadsdepot schiet goed op.

Eind 2016 zette het huidige stadsbestuur het project voor de bouw van nieuwe stedelijke werkplaatsen op de rails. "Bij het ontwerp werd naar een degelijk, duurzaam en onderhoudsvriendelijk concept gestreefd. Een concept dat ook op langere termijn conform alle normen zou blijven, zoals milieu en energie, veilig gebruik en toegankelijkheid, brandveiligheid en welzijn op het werk", vertelt schepen van Dierenwelzijn Kris Notebaert (CD&V).





Het stadsbestuur had ook ruimte ingepland voor de bouw van een dierenasiel. "De ruwbouw van het dierenasiel is al een feit. Alle paalfunderingen voor het stadsdepot zijn al uitgevoerd. We spreken over de eerstesteenlegging, maar we pakken het wat anders aan. De burgemeester zal vrijdag op het dak kruipen om een meiboom te plaatsen ('de mei zetten' is een oud gebruik om het einde van de ruwbouw te vieren, red.) en de kraan zal de eerste put graven voor de kelder van de werkplaatsen", zegt Ben Hamerlinck, beleidscoördinator Technische dienst.





47 katten en 12 honden

Het is de bedoeling dat het dierenasiel rond het zomerverlof operationeel wordt. "Het dierenasiel zal niet alleen dieren uit Poperinge opvangen, ook de gemeenten Heuvelland, Mesen en Vleteren stappen mee in het project van het nieuwe dierenasiel", verduidelijkt schepen Notebaert. "In het dierenasiel zal er plaats zijn voor 47 katten en 12 honden. Momenteel zoeken we een medewerker voor de uitbating van het dierenasiel. Er werden 133 inschrijvingen ingediend en nu volgen de schriftelijke en mondelinge examens."





Technische dienst verhuist

Het doel is om alle technische medewerkers tegen eind dit jaar te verhuizen: groendienst, openbare werken, gebouwen, signalisatie, poetsdienst en garage. "Ook al het materiaal van de uitleendienst en evenementen zal mee verhuizen. En in het kader van de integratie tussen Stad en OCMW worden hun technische werkplaatsen ook overgezet. De technische dienst van de sportzone, cultuur en de Bellewijk sluiten ook aan." Ook het administratieve personeel van de technische dienst uit de Veurnestraat maakt de verhuis, maar dan in maart 2019. "Het administratief gedeelte is zo ontworpen dat iedere Poperingenaar er zijn weg zal vinden. Ook de vergaderzaal op de verdieping is bereikbaar via een lift. Er komt naast een onthaal, een kantoor, een eetplaats met keuken ook een opleidingszaal."





Praalwagens

De bestaande gebouwen worden behouden. "Ze krijgen een nieuwe, vrolijke bestemming: alle praalwagens die her en der in gehuurde loodsen geparkeerd staan, zullen daar verzameld worden."