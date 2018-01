Dieren De Zonnegloed in quarantaine in nieuwe zone 30 januari 2018

Vleteren Het bouwteam in dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren zit niet stil. De nieuwe quarantaineruimte is afgewerkt en ook aan de miniboerderij worden vernieuwingen doorgevoerd.

"Sommige dieren die bij ons aankomen, moeten we dikwijls eerst observeren. Daarom houden we ze eerst korte tijd in een quarantaine-zone", legt verantwoordelijke Karel Ackaert uit. "Het geeft de dieren ook de tijd om zich aan te passen na een rit naar De Zonnegloed. Tijdens de quarantaine gaan we na of er geen ziektes of wonden zijn en kijken we hoe het dier reageert op de aanwezigheid van onze verzorgers. Dieren die plots ziek worden of door hun soortgenoten afgestoten worden, moeten we ook even apart kunnen plaatsen en met de grootste zorg en hygiëne in de gaten houden. Alle opvangruimtes zijn nu vervangen door één quarantaine-zone."





Verder wordt de oude kinderboerderij onder handen genomen. "De omheiningen en stalletjes herstellen, had geen zin meer. Daarom zijn we begonnen met een bijna volledige vernieuwing. De verblijven van de dieren zullen ook ruimer worden. We hopen eind februari al met de werken klaar te zijn." (LBR)