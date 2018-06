Diamanten huwelijk voor Maurice en Nelly 27 juni 2018

Op 17 mei waren Maurice Vandeputte (86) en Nelly Duponcelle (79) zestig jaar getrouwd. Maurice werd geboren in Reninge op 21 juli 1932. Hij groeide op in Oostvleteren . Hij werkte als metser en daarna bij autogordelfabrikant Klippan in Ieper. Nelly werd geboren in Poperinge op 6 december 1939. In de Heilige Familie in Ieper volgde ze huishoudkunde. Sedert de jaren '70 verminderde haar gezichtsvermogen aanzienlijk. Voor haar huwelijk werkte ze als grensarbeidster in Frankrijk en in de tabaksfabriek Soenen in Reninge. Samen kregen zij vier zonen: Geert, Filip, Christophe en Stefaan. Die zorgden voor drie kleinkinderen en één achterkleinkind.





(EFW)