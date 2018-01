De Zonnegloed zoekt jutezakken voor apen 19 januari 2018

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed uit Vleteren is op zoek naar jutezakken. "Die gebruiken we voor de animatie bij onze grote apen. De zakken vullen we met hooi, fruit en groenten. Het is aan de apen om de zak open te krijgen en hun eten te vinden. Ideaal voor hun ontwikkeling", vertelt Karel Ackaert, verantwoordelijke van De Zonnegloed. "Nadien gebruiken ze de zakken soms ook als nestmateriaal." Wie jutezakken wil schenken, mag die brengen naar Kasteelweg 22 in Oostvleteren. Best mail je vooraf naar info@dezonnegloed.be. (LBR)