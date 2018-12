De Zonnegloed zoekt een bioloog en jobstudenten LBR

26 december 2018

14u54 0 Vleteren Sanctuary De Zonnegloed vzw in Vleteren is op zoek naar jobstudenten om de bezoekers te verwelkomen en een gediplomeerde bioloog om het vrijwilligersteam te versterken.

In dierenopvangcentrum De Zonnegloed wordt er al volop nagedacht over 2019. “We zijn op zoek naar gediplomeerde biologen en enthousiaste jobstudenten die ons onthaal willen verzorgen”, klinkt het bij verantwoordelijke Karel Ackaert. “Binnen de sanctuary gaan we een interne ethische commissie opstarten. Dit doen we om moeilijk beslissingen binnen het centrum in groep te nemen en die ook wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. De commissie zal bestaan uit mezelf, twee dierenverzorgers, de bedrijfsdierenarts en een externe bioloog. Die bioloog zijn we nu volop aan het zoeken. We zoeken iemand de ons vrijwillig kan en wil helpen de komende jaren. Er is vanuit de overheid meer controle en dat is goed. Aan wetenschappelijk onderbouwde beslissingen hecht de overheid belang, via een bioloog kunnen we die aanbieden.” De commissie zal advies geven over de huisvesting en verzorging van de dieren, de inrichting van de verblijven. Het beheer van de dierentuinpopulatie en de diergroepen. De noodzaak om dieren af te zonderen, de interactie tussen dieren en het publiek…

Jobstudenten

“Onze missie is om zoveel mogelijk wilde in- en uitheemse dieren op te vangen en te rehabiliteren, maar het doel is ook preventie, educatie en sensibiliseren. We bieden bezoekers de kans om dieren van over de hele wereld te ontdekken in een avontuurlijk en natuurlijke omgeving waar gezinnen een onvergetelijke dag beleven. Ons personeel, vrijwilligers en jobstudenten zijn een steun voor onze werking en zorgen er ook voor dat een bezoek aan De Zonnegloed een beestig leuke ervaring wordt. Voor weekends en schoolvakanties in 2019 zoeken we nog versterking om te werken aan de kassa en het onthaal. Het gaat hier om de weekends, vooral de zondagen, voor de periode van februari tot november en schoolvakanties. Helpende handen moeten wel minimum 18 jaar zijn.” Indien interesse om als bioloog of jobstudent De Zonnegloed te ondersteunen, stuur je cv met foto en motivatiebrief naar info@dezonnegloed.be.