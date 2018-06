De Zonnegloed verwelkomt berberaapje Haddo 13 juni 2018

02u59 0

In het dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren is er deze week een nieuwe berberaap aangekomen. "Haddo is afkomstig uit een door de Franse overheid gesloten dierentuin, Zoo de Bouy. Daar waren verschillende inbreuken op het vlak van dierenwelzijn", vertelt Karel Ackaert, verantwoordelijke De Zonnegloed. "Op maandag 25 juni mogen we ook berberaap Easy ontvangen. Easy werd in 2015 gevonden op straat in Frankrijk. De illegale eigenaar had haar gewoon op straat gedumpt omdat hij naar de VS ging verhuizen."





Daar stopt het dierennieuws niet voor De Zonnegloed, want op donderdag 21 juni arriveren beren Uli en Mimi eindelijk in het dierenopvangcentrum. "Na een jaar wachten komen de zussen eindelijk naar ons", zegt Karel. Beren Mimi en Uli zaten opgesloten in een veel te kleine kooi bij een restaurant in de Albanese stad Shodër. "Ze hadden geen toegang tot een waterpartij en liepen op hun eigen uitwerpselen. Ze kregen een tijdelijk onderkomen in de zoo van Tirana. We zijn benieuwd in welke staat de dieren bij ons zullen aankomen. Sowieso zullen ze een maand in quarantaine verblijven zodat we onderzoeken kunnen doen en dat ze kunnen wennen aan de nieuwe omgeving." (LBR)