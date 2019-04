De Zonnegloed is bezig met bouw opvang voor grote katachtigen LBR

18u14 0 Vleteren In dierenopvangcentrum De Zonnegloed zijn er opnieuw grote werken aan de gang. De bouw van het verblijf voor grote katachtigen is van start gegaan en de Schotse runderen hebben een nieuwe weide gekregen.

De werken aan een verblijf voor de grote katachtigen in sanctuary De Zonnegloed in Vleteren zijn gestart. “De graafwerken zijn gestart voor de bouw van een opvang voor grote katachtigen: poema, luipaarden, leeuwen... Ook wordt al gewerkt aan het maken van heuvels waar de leeuwen kunnen op liggen en kuilen om te schuilen. Er werd ook gedacht over de beplanting om in de schaduw te kunnen liggen, wandelpaden…”, vertelt verantwoordelijke Karel Ackaert. Deze week starten we met de eerste funderingswerken en het klaarleggen van alle nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit, regenput…”

Een omheining wordt ook rond het volledig domein geplaatst. “Voor de veiligheid van de bezoekers, ons team en de omwonenden wordt er dit jaar zwaar geïnvesteerd. Opvang van grote roofdieren is helaas iets anders dan een stokstaartje of een wasbeer. Dit vergt onder andere stroomgeneratoren en batterijen die constante stroomvoorzieningen bieden, evenals alarmsystemen. De bezoekers zullen weinig last ondervinden van deze werken en onze dieren blijven duidelijk zichtbaar tijdens een bezoek”, zegt Karel. “We hopen klaar te zijn eind juni. Of er dan al luipaarden, poema’s en leeuwen hier zullen zijn? Dat is natuurlijk de vraag. Er is een berg papierwerk met heel wat instanties die in orde moeten geraken vooraleer de dieren naar hier kunnen komen.” De vijf Schotse hooglanders kunnen sinds kort genieten van een nieuwe weide. “Het werd volledig opgebouwd zoals een heuvelachtig landschap in Schotland.