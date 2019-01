De Zonnegloed gaat binnenkort poema’s, luipaarden en leeuwen opvangen, “maar ook reptielen en wolven staan op ons lijstje” Dierenopvangcentrum mocht vorig jaar 70.000 bezoekers verwelkomen LBR

08 januari 2019

De Zonnegloed in Vleteren heeft een succesvol jaar achter de rug. Het dierenopvangcentrum heeft de verwaarloosde beren Mimi en Uli een nieuwe thuis gegeven en zeventigduizend mensen zijn er over de vloer gekomen. Ook dit jaar zit het opvangcentrum niet stil. De Zonnegloed is namelijk druk bezig met de bouw van een verblijf voor grote katachtigen.

De teller staat momenteel op 350 opgevangen dieren, goed voor 113 diersoorten. “In 2018 hebben we 35 nieuwe dieren blijvende opvang gegeven in onze sanctuary. Naast de verwaarloosde beren Mimi en Uli hebben we ook rolstaartberen, roofvogels, berberapen, stinkdieren…, een nieuwe thuis gegeven. In ons tijdelijke asiel hebben we dertig dieren opgevangen, vooral roofvogels en egels”, zegt verantwoordelijke Karel Ackaert.

Karel blikt tevreden terug op 2018 en de dieren die ze in De Zonnegloed konden opvangen. “De reddingsactie van bruine beren Uli en Mimi was de grootste. De dieren zaten elke dag in een te kleine kooi en in hun eigen uitwerpselen. Verschrikkelijk.” Vorig jaar begon De Zonnegloed ook met de tijdelijke opvang van wilde dieren uit eigen streek. “Mensen kunnen gewonde dieren bij ons binnenbrengen voor de eerste zorgen. Daarna brengen we de dieren over naar het opvangcentrum in Oostende.

Bezoekersaantal

In 2018 kwamen zeventigduizend mensen de dieren een bezoekje brengen. “Wat het bezoekersaantal betreft staan we gelijk met 2017 en daar zijn we tevreden mee. In de paasvakantie was het slecht weer, maar juli - toen het eigenlijk veel te warm was - heeft veel goedgemaakt”, gaat Karel verder. “Maar bezoekerscijfers zijn eigenlijk niet belangrijk, ons hoofddoel blijft onze dieren en hun dagelijks verzorging. En nog meer dieren redden. Maar elk bezoek is uiteraard wel belangrijk voor ons. Hoe meer bezoekers, hoe meer dieren we kunnen opvangen.”

Dit jaar willen we vooral verder uitbreiden, zodat we nog meer dieren kunnen opvangen. Al is het onze droom - ook al is die jammer genoeg utopisch - dat we ooit overbodig zullen zijn Verantwoordelijke Karel Ackaert

Dankzij die bezoekers en donaties kan het dierenopvangcentrum dagelijks de dieren blijven verzorgen. “Het zorgt er natuurlijk ook voor dat we nieuwe uitdagingen kunnen aangaan. De grootste uitdagingen voor dit jaar zijn het jeugdverblijf ombouwen tot dierenopvang, de bouw van onze eerste verblijven voor grote katachtigen en onze tijdelijke opvang voor wilde dieren uit eigen streek verder uitbouwen. Het is eigenlijk onze droom - al is die jammer genoeg utopisch - om ooit overbodig te zijn”, vertelt Ackaert.

Reptielen

Voor de tijdelijke opvang van wilde dieren worden nog speciale volières en een warme quarantaine voor verzwakte dieren gebouwd. “Sinds het jeugdverblijf gestopt is, hebben we nog meer ruimte beschikbaar om nieuwe dieren op te vangen. De slaapzalen en sanitaire blokken ombouwen naar dierenverblijven vraagt echter veel werk. In december zijn we aan de ombouw begonnen. We hopen eind februari klaar te zijn.” In het voormalige jeugdverblijf zullen vooral reptielen opgevangen worden.

Grote katachtigen

“Een nog grotere uitdaging wordt de bouw van onze eerste verblijven voor grote katachtigen. Op dit moment zien we in Europa een nood aan opvangplekken voor roofkatten. In verschillende landen is er maatschappelijke en politieke druk om een einde te maken aan het gebruik van wilde dieren in circussen. In een aantal landen is er al een wettelijk verbod. In de periode 2019-2020 hopen we zulke opvangplekken te bouwen voor de permanente opvang van zeven grote katachtigen. Deze zullen we overnemen van onze Nederlandse partner Stichting AAP (Animal Advocacy and Protection).” Het gaat in de eerste plaats om poema’s, luipaarden en leeuwen. In een latere fase wil De Zonnegloed ook wolven een verblijfplaats kunnen aanbieden. “De bouw van de verblijven voor grote katachtigen kost veel geld. Dankzij de vele bezoekers, adoptieouders, donaties en allerlei acties tijdens de Warmste Week van Studio Brussel kunnen we verder bouwen”, besluit Karel Ackaert.