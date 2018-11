De Zonnegloed breidt reptielenzolder uit 22 november 2018

02u27 0

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed breidt opnieuw uit.





"Onze reptielenzolder is nu te krap, terwijl er ruimte nodig is om meer dieren te kunnen opvangen", vertelt verantwoordelijke Karel Ackaert. "Er worden weer heel veel dieren aangeboden die we kunnen redden. Doordat het jeugdverblijf gestopt is, kregen we beschikbare ruimte."





Tegen eind februari

Het dierenopvangcentrum hoopt om met alles klaar te zijn tegen eind februari. "We hopen dat het sneller gaat, zodat we enkele dieren in nood al eerder kunnen redden." In het nieuwe verblijf krijgen allemaal nieuwe bewonertjes onderdak. "De rolstaartberen verhuizen ook. Zij mogen de quarantaine verlaten.Daar verbleven ze sinds hun aankomst, tot de dierenarts klaar was met de nodige controles. Voor de reptielen en amfibieën komt een specialist bij ons team. Er komen onder meer een koningspython, tijgerpython, twee nijlvaranen en verschillende soorten hagedissen. De verblijven worden zo groot mogelijk gemaakt zodat we in de toekomst onmiddellijk klaar staan als er nog extra dieren moeten opgevangen worden." (LBR)