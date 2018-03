De Zonnegloed bijna klaar voor berenzussen 27 maart 2018

03u33 0 Vleteren In De Zonnegloed in Vleteren wordt de laatste hand gelegd aan het berenverblijf. "We willen zo snel mogelijk de bruine beren Mimi en Uli, twee zussen, opvangen", vertelt verantwoordelijke Karel Ackaert.

Twee extra binnenverblijven zijn gebouwd en de firma Kruisbeton/De Sloovere uit Kruishoutem schonk De Zonnegloed twee grote waterputten. "De beren zullen een winterhol kunnen maken om een winterslaap in te houden. Natuurlijk kunnen ze daarnaast nog binnen zitten. De nieuwe zwemvijver wordt nu uitgegraven. Eind deze week zullen alle werken afgerond zijn", vertelt verantwoordelijke Karel Ackaert.





De zussen Mimi en Uli zaten opgesloten in een veel te kleine kooi bij een restaurant in de Albanese stad Shodër. Ze hadden geen toegang tot een waterpartij, liepen op hun eigen uitwerpselen en hadden geen mogelijkheid om te graven, te klimmen of een nest te bouwen. Ze kregen een tijdelijk onderkomen in de zoo van de Albanese hoofdstad Tirana. "De invoer- en uitvoerpapieren worden in orde gebracht en dat is de laatste stap om de beren naar hier te krijgen. De dieren zullen zwaar getraumatiseerd zijn en onze verzorgers zullen heel veel geduld moeten hebben. Mimi en Uli zullen opnieuw moeten leren eten én beer zijn." (LBR)