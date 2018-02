De Zonnegloed bereidt zich voor op komst beren Mimi en Uli 28 februari 2018

02u45 0 Vleteren Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren is gestart met de aanpassingen van het berenverblijf. Ze bereiden zich voor op de komst van berenzussen Mimi en Uli.

"Er komt een extra nachtverblijf en het buitenverblijf wordt aangepast. Daardoor zullen Mimi en Uli voldoende mogelijkheden hebben om hun winterrust door te brengen en naar hartenlust te genieten van een natuurlijke omgeving met echt gras onder de voeten en een poel om zich te wassen en in te stoeien", vertelt verantwoordelijke De Zonnegloed, Karel Ackaert. "Mimi en Uli zaten opgesloten in een veel te kleine, betonnen kooi bij een restaurant in de noord-Albanese stad Shodër. Ze hadden geen toegang tot water om in te spelen, liepen op hun eigen uitwerpselen en hadden geen mogelijkheid om te graven, te klimmen of een nest te bouwen. In die regio is het een trend voor horecazaken om te pronken met beren in te kleine kooien, pure maffiapraktijken zijn het", zegt Karel. Animal rescue Albania nam contact op met De Zonnegloed of ze de verwaarloosde beren konden opvangen. "Toen we het hartverscheurende verhaal van de zussen Uli en Mimi hoorden, konden we niet anders dan onze uiterste best doen om de dieren in onze sanctuary op te vangen. Ze krijgen een tijdelijk onderkomen in de zoo van Tirana zodat de papiermolen op volle toeren kan draaien en ze snel naar hier kunnen komen." (LBR)