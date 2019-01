De Struise Brouwers zijn beste van het land LBR CDR

29 januari 2019

21u33 0 Vleteren De internationale bierwebsite RateBeer.com maakte vandaag in het kader van de RateBeer Best Awards 2018 de resultaten bekend van de beste bieren en brouwerijen. De Sint-Sixtus brouwerij uit Westvleteren en brouwerij Struise Brouwers uit Oostvleteren vallen in de prijzen.

Het bier Westvleteren 12 van de de Sint-Sixtus brouwerij in Oostvleteren krijgt de hoogste score wat de Belgische bieren betreft. Brouwerij Struise Brouwers uit Westvleteren is de beste Belgische brouwerij. De beste Belgische nieuwkomer is Lambiek Fabriek uit het Vlaams-Brabantse Lot.

De lijst is een weergave van de best presterende brouwerijen van alle op RateBeer genoteerde brouwerijen. De RateBeer Awards worden sinds 2002 jaarlijks uitgereikt. Ze geven de prestaties weer van voorbije 12 maanden van de beste spelers in de bierwereld. De quoteringen worden gegeven door een wereldwijd netwerk van bierliefhebbers. De RateBeer-databank telt miljoenen recensies.