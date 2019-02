Crowdfunding levert 200.000 euro op voor de Struise Brouwers Bierliefhebbers schieten de Struise Brouwers ter hulp LBR

25 februari 2019

17u44 0 Vleteren De Struise Brouwers hoopten om 200.000 euro via crowdfunding in te zamelen om te investeren in de toekomst en dat is hen gelukt dankzij de hulp van bierliefhebbers. Met het geld wil de brouwerij onder andere een eigen bottelarij openen. “Zo kunnen we gemakkelijk 50 procent meer bier produceren, zegt brouwer Urbain Coutteau.

In de Kasteelstraat in Oostvleteren vind je de Struise Brouwers terug. In het oude schoolgebouw wordt onder andere Cuvée Delphine en Black Albert gebrouwen. De mannen van de Struise Brouwers denken aan de toekomst en daarom was er 400.000 euro nodig om te kunnen investeren in een nieuwe warmte-krachtkoppeling en bottelarij. “De helft van het bedrag hebben we geleend bij de band. De andere helft hebben we afgelopen weekend ingezameld via een crowdfundingactie”, zegt Urbain Coutteau. “We zijn heel erg verrast en dankbaar. Zaterdag werd er enthousiast ingetekend op onze crowdfunding. Het volledige bedrag hebben we uiteraard nog niet op onze rekening staan. Alle intekeningen worden bekeken en daarna wordt alles in orde gebracht.”

Pakket bier

Honderden mensen hebben ingetekend op de crowdfundingsactie van De Struise Brouwers. “Er waren 200 schijven van 1.000 euro. Bepaalde mensen hebben ingetekend op twee schijven. De crowdfunders blijken ook echt bierliefhebbers te zijn. Hun bedrag kunnen ze op termijn terugbetaald krijgen met een intrest of een pakket bier. Ik heb de eerste 80-tal dossiers bekeken en daaruit blijkt dat de meeste crowdfunders voor het bier kozen”, vertelt Urbain. “Via een crowdfundingsactie wilden we de connectie met de bierliefhebbers aanhalen en dat is ons zeker gelukt. Elke zaterdag zijn wij ook open voor ons bierpubliek. Hierdoor hebben we een sociaal contact met ons publiek. Via deze actie kunnen we de betrokkenheid en naamsbekendheid rond onze bieren nog wat extra in de verf zetten.”

50 procent meer productie

De volledige som van 400.000 euro wordt geïnvesteerd in een nieuwe warmte-krachtkoppeling en bottelarij. “Dit jaar moet dat zeker in orde komen. Met de warmtekrachtkoppeling zullen we de nodige elektriciteit en warm water produceren. Dat wordt een jaarlijkse besparing van 25.000 euro. Met onze eigen vulinstallatie besparen we nog eens 75.000 euro.” De bottelarij was de ‘achillespees’ van de brouwerij. “Voor het vullen van 33 cl flesjes moesten we een beroep doen op externe brouwerijen. Die waren ons goedgezind, maar het succes van alle Belgische brouwerijen is onze doodsteek. Vroeger konden we per maand één tankwagen bier laten afvullen, maar de brouwerijen zijn hun overcapaciteit verloren door de stijgende populariteit. In 2018 zaten we in een wurggreep”, zegt Urbain.

“Onze zakencijfer is hierdoor ook afgenomen met 20 procent. Onze winst was nog steeds aan de positieve kant, maar we moesten op zoek naar een oplossing. Met een eigen bottelarij zullen we drastisch kunnen verhogen in onze productie, want er zullen geen wachttijden meer zijn. Een stijging van 50 procent productie zullen we met gemak halen.”